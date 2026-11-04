पश्चिम बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2027: तारीख में बड़ा फेरबदल, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम

अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होकर 16 मार्च तक चलेंगी। 2 मार्च को पहली भाषा का पेपर होगा और परीक्षाएं 16 मार्च को वैकल्पिक विषयों के साथ खत्म होंगी।

हर परीक्षा सुबह 10:45 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक चलेगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए शुरुआत में 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी मिलेगा।

WBBSE के अध्यक्ष लालू दास ने बताया है कि उन्हें अभी अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसलिए, छात्रों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।