ओडिशा में IMD का रेड अलर्ट, इन जिलों में भारी बारिश का खतरा

ओडिशा के लिए यह अहम खबर है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से भारी बारिश हुई है। इसके बाद भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बालासोर, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ इलाकों में तो इतनी बारिश हुई कि सब पानी-पानी हो गया। शनिवार को बालासोर के राजघाट में 156.2 मिलीमीटर और मयूरभंज के कुसुमी में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.