दिल्ली की यमुना में 'गायब' हो रहा पानी, कहीं ये आने वाले खतरे की आहट तो नहीं?
दिल्ली में यमुना नदी इस मानसून अपने सामान्य चेतावनी स्तर तक नहीं पहुंची है। नदी का स्तर 202.52 मीटर पर है, जो खतरे के निशान वाले 204.5 मीटर के स्तर से काफी नीचे है।
अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में पानी के स्तर में ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। इस बात ने शहर के लोगों को नदी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित कर दिया है।
विशेषज्ञ हाथिनिकुंड में पानी मोड़ने और कम बारिश का हवाला दे रहे
विशेषज्ञ इसकी वजह कम बारिश और हरियाणा के हाथिनिकुंड बैराज से पानी को नहरों में मोड़े जाने को बता रहे हैं।
27 अगस्त को ज्यादातर पानी यमुना में आने के बजाय नहरों में भेज दिया गया। इसी वजह से इस साल मानसून में यमुना का वह बड़ा बहाव आ ही नहीं पाया।
इस कम पानी का मतलब है कि भूजल रिचार्ज ठीक से नहीं हो पा रहा और जिन प्रदूषकों को बारिश का पानी बहा ले जाता, वे भी नदी में ही जमे हुए हैं। यह स्थानीय पर्यावरण और जलीय जीवन के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है।