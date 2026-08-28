दिल्ली की यमुना में 'गायब' हो रहा पानी, कहीं ये आने वाले खतरे की आहट तो नहीं?

विशेषज्ञ इसकी वजह कम बारिश और हरियाणा के हाथिनिकुंड बैराज से पानी को नहरों में मोड़े जाने को बता रहे हैं।

27 अगस्त को ज्यादातर पानी यमुना में आने के बजाय नहरों में भेज दिया गया। इसी वजह से इस साल मानसून में यमुना का वह बड़ा बहाव आ ही नहीं पाया।

इस कम पानी का मतलब है कि भूजल रिचार्ज ठीक से नहीं हो पा रहा और जिन प्रदूषकों को बारिश का पानी बहा ले जाता, वे भी नदी में ही जमे हुए हैं। यह स्थानीय पर्यावरण और जलीय जीवन के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है।