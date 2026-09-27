ओडिशा में महानदी का तांडव: बाढ़ से हाहाकार, CM ने लिया हवाई जायजा
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ओडिशा में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि महानदी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। इससे खुर्दा, कटक, पुरी और जगतसिंहपुर जैसे निचले इलाकों में बाढ का खतरा बढ गया है। इसके साथ ही लूना और काठजोड़ी नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ रहा है, जिससे इन इलाकों के लोगों की मुश्किलें और बढ गई हैं।
उत्तरी ओडिशा में नदी के बाढ का प्रकोप
उत्तरी ओडिशा भी बाढ की चपेट में है। यहां की नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते भद्रक के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और उत्तरी बालासोर में सडकें भी पानी में डूब गई हैं। वहीं, मयूरभंज के बड़ेसाही ब्लॉक में आने वाले मंगोविंदपुर पंचायत के कुंचीबानिया गांव के पास गांगहार नदी का तटबंध टूट गया है। इसके कारण बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। मुख्यमंत्री मांझी ने खुद हवाई सर्वेक्षण करके नुकसान का जायजा लिया है।