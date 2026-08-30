वाराणसी में बाढ़ से निपटने को 61 राहत शिविर, 198 नावें और बचाव दल मुस्तैद
वाराणसी में गंगा और वरुणा नदियों का पानी बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते शहर को अलर्ट पर रखा गया है। सबकी सुरक्षा के लिए जिले में 61 राहत शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में उन परिवारों के लिए खाने-पीने का सामान, साफ पानी, शौचालय और रोशनी जैसी सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें शायद अपना घर छोड़कर जाना पड़ सकता है। हालात पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचाने के लिए एक 24 घंटे चलने वाला बाढ़ कंट्रोल रूम भी बनाया गया है।
वाराणसी ने 198 नावें और बचाव दल तैयार रखे
बचाव कामों के लिए जिले में कुल 198 नावें और 21 बाढ़ चौकियां तैयार रखी गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), जल पुलिस और सार्वजनिक सुरक्षा यूनिट की टीमें किसी भी आपात स्थिति या लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी हैं। अधिकारी लगातार नदियों के जलस्तर और मौसम की रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे खतरनाक जगहों पर न जाएं और अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो कंट्रोल रूम में फोन करें। विस्थापित होने वाले लोगों के लिए इमरजेंसी राहत किट भी पैक करके तैयार रखी गई हैं।