मुंबई में भीषण जल संकट, जलाशयों में बचा सिर्फ 8 प्रतिशत पानी
मुंबई के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर अब केवल 8.34 प्रतिशत क्षमता तक ही रह गया है। यह पिछले साल के 26.84 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। यह दर्शाता है कि शहर के पास अब सिर्फ 120 अबर लीटर पानी बचा है, जबकि इन जलाशयों की कुल क्षमता 14.47 लाख मीट्रिक टन है। मुंबई के सबसे बड़े जलाशय भातसा में भी पानी सिर्फ 7.66 प्रतिशत ही बचा है, वहीं ऊपरी वैतरणा में तो इस्तेमाल लायक पानी ही नहीं बचा है। इन सब के बीच, केवल विहार जलाशय में 40.96 प्रतिशत पानी बचा है, जो दूसरे जलाशयों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।
IMD ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया
आज सुबह ब्रीच कैंडी और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे उमस से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन यह पानी की कमी को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 22 से 24 जून के लिए मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने शहर के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश होने की चेतावनी दी है।