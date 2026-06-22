मुंबई में भीषण जल संकट, जलाशयों में बचा सिर्फ 8 प्रतिशत पानी देश Jun 22, 2026

मुंबई के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर अब केवल 8.34 प्रतिशत क्षमता तक ही रह गया है। यह पिछले साल के 26.84 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। यह दर्शाता है कि शहर के पास अब सिर्फ 120 अबर लीटर पानी बचा है, जबकि इन जलाशयों की कुल क्षमता 14.47 लाख मीट्रिक टन है। मुंबई के सबसे बड़े जलाशय भातसा में भी पानी सिर्फ 7.66 प्रतिशत ही बचा है, वहीं ऊपरी वैतरणा में तो इस्तेमाल लायक पानी ही नहीं बचा है। इन सब के बीच, केवल विहार जलाशय में 40.96 प्रतिशत पानी बचा है, जो दूसरे जलाशयों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।