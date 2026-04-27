अमेरिका का वीजा हासिल करने में जुटे छात्रों को मिली राहत, पर्यटकों का बढ़ा इंतजार

अमेरिका का वीजा हासिल करने में जुटे छात्रों को मिली राहत, पर्यटकों का बढ़ा इंतजार
क्या आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं? अमेरिकी विदेश विभाग (US स्टेट डिपार्टमेंट) की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत के अलग-अलग शहरों में वीजा के लिए इंतजार का समय काफी अलग-अलग है। मध्य अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के हिसाब से, चेन्नई में B1/B2 पर्यटक वीजा के लिए आपको सिर्फ 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा, वहीं मुंबई में यह समय करीब 7 महीने की है। अच्छी खबर यह है कि छात्र और वर्क वीजा के लिए अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रहे हैं।
छात्र और वर्क वीजा: सिर्फ 1-3 महीने का इंतजार
पर्यटक वीजा के लिए सबसे कम इंतजार चेन्नई में करना पड़ता है। इसके बाद हैदराबाद में 5 महीने का इंतजार है, वहीं नई दिल्ली में 5-7 महीने का वक्त लग सकता है। मुंबई और कोलकाता में भी वीजा के लिए लगभग 7 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर आप छात्र वीजा (F, M, और J) या वर्क वीजा (H, L, O, P, और Q) के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ज्यादातर शहरों में सिर्फ एक से 3 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा।