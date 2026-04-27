अमेरिका का वीजा हासिल करने में जुटे छात्रों को मिली राहत, पर्यटकों का बढ़ा इंतजार

छात्र और वर्क वीजा: सिर्फ 1-3 महीने का इंतजार

पर्यटक वीजा के लिए सबसे कम इंतजार चेन्नई में करना पड़ता है। इसके बाद हैदराबाद में 5 महीने का इंतजार है, वहीं नई दिल्ली में 5-7 महीने का वक्त लग सकता है। मुंबई और कोलकाता में भी वीजा के लिए लगभग 7 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। अगर आप छात्र वीजा (F, M, और J) या वर्क वीजा (H, L, O, P, और Q) के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको ज्यादातर शहरों में सिर्फ एक से 3 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा।