जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बस के सामने खड़ी हुई लड़की, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने उस लड़की पर आरोप लगाया कि वह किसी खास मकसद के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मशहूर होने के लिए ऐसा कर रही है।

एक यूजर ने तो मजाक में यहां तक लिख दिया, "कुछ दिनों के लिए इंस्टाग्राम बैन कर दो, फिर देखो ये विरोध प्रदर्शन कैसे शांत हो जाते हैं। अब ये किसी मकसद के लिए नहीं, बस वायरल होने या ऐसी ही किसी चीज के लिए होते हैं।" कुछ और लोगों ने यह भी बताया कि वो कोई पुलिस बस थी ही नहीं। इस पूरे मामले ने लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या ऐसे वायरल वीडियो बनाने के चक्कर में असल मुद्दे और असली बदलाव की बात कहीं पीछे छूट जाती है।