महाराष्ट्र: गढ़चिरौली में उफनते नाले से प्रसूता को कंधे पर उठाकर बचाया

ग्रामीण बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब बाढ़ ने उनकी जान जोखिम में डाली है। उन्हें इस बात की नाराजगी है कि पुलों और पक्की सड़कों के लिए बार-बार की गई उनकी अपीलें अनसुनी कर दी गईं।

हर मानसून में आपातकाल के दौरान उन्हें फंसे रहना पड़ता है। अब वे प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि वे जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि लोगों को मदद पाने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े।