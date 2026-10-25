कॉकरोच, गंदगी और जाले; UPFSA ने जेप्टो समेत 4 के लाइसेंस निलंबित किए

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (UPFSA) ने गाजियाबाद में जेप्टो के एक वेयरहाउस समेत 4 कारोबारियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई निरीक्षण के दौरान वहां कॉकरोच, गंदगी और जाले मिलने के बाद की गई है।

UPSFA ने यह कदम अपने 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत उठाया है। इस अभियान का मकसद ऑनलाइन खाना पहुंचाने वाले ठिकानों को असल में सुरक्षित और साफ-सुथरा रखना है।