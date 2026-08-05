उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, जेवर-बुलंदशहर एक्सप्रेसवे को हरी झंडी
नोएडा के आसपास यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जेवर को बुलंदशहर से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे को अपनी मंजूरी दे दी है। यह 74.467 किलोमीटर लंबा छह-लेन एक्सप्रेसवे है। इससे बुलंदशहर और गाजियाबाद की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
यह एक्सप्रेसवे जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बुलंदशहर होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को ऐसे तैयार किया गया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सके। इसके निर्माण के लिए जल्द ही बोली प्रक्रिया शुरू होगी।
कैबिनेट ने कल्याण, शहरी विकास और कौशल विकास को दिया बढ़ावा
कैबिनेट ने घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए एक नए बोर्ड का भी ऐलान किया है। यह बोर्ड उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ दिलाने में मदद करेगा।
इसके साथ ही, 6 जिलों में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रमों का भी विस्तार किया जा रहा है, जिसमें अब सोलर पैनल लगाना और मोबाइल रिपेयरिंग जैसे 25 ट्रेड शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के तहत श्रमिकों को 15,000 रुपये तक की टूलकिट भी दी जाएगी।