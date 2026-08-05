उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, जेवर-बुलंदशहर एक्सप्रेसवे को हरी झंडी

नोएडा के आसपास यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जेवर को बुलंदशहर से जोड़ने वाले नए एक्सप्रेसवे को अपनी मंजूरी दे दी है। यह 74.467 किलोमीटर लंबा छह-लेन एक्सप्रेसवे है। इससे बुलंदशहर और गाजियाबाद की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।

यह एक्सप्रेसवे जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बुलंदशहर होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को ऐसे तैयार किया गया है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सके। इसके निर्माण के लिए जल्द ही बोली प्रक्रिया शुरू होगी।