सरकार ने उत्तर प्रदेश में 17,542 करोड़ के 322 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को दी मंजूरी

इन नए रास्तों में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है। इसके अलावा 50.94 किलोमीटर लंबा एक और लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे भी इन परियोजनाओं का हिस्सा है। ठेकेदार इन सड़कों का निर्माण करने के बाद 5 साल तक उनकी देखरेख करेंगे और उन्हें अच्छी स्थिति में बनाए रखेंगे। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, "जितनी मजबूत परिवहन व्यवस्था होगी, विकास पर उसका असर उतना ही गहरा दिखेगा।"