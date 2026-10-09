अमेरिका में टेक कंपनियों पर गाज, H-1B वीजा धारकों के लिए आई बड़ी राहत

माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, इंफोसिस, TCS और विप्रो जैसी कई बड़ी कंपनियों के नाम इस जांच में शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने रोजगार-आधारित वीजा पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है। साल 2009 से अब तक इन्होंने करीब 30 लाख विदेशी कर्मचारियों की मांग की है। फिलहाल इन पर यह जांच चल रही है कि कहीं इन्होंने अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को तो नौकरी नहीं दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच प्रतिभाओं का आदान-प्रदान असल में नए आइडियाज को बढ़ावा देता है। यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी फायदेमंद है।