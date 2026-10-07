दिल्ली में भारत-अमेरिका के अधिकारियों की मुलाकात, रक्षा संबंधों पर हुई चर्चा

इस बैठक में एडमिरल पापारो, गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ट और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जैसे कई अहम लोग शामिल हुए। उनकी बातचीत का मुख्य बिंदु रक्षा साझेदार के तौर पर और करीब से मिलकर काम करना और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का एक टीम की तरह सामना करना था।

जैसा कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया, "एडमिरल पापारो ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, वायु सेना उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल तरनदीप सिंह और भारत के अन्य वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। यह मुलाकात एक ऐसी शाम को हुई, जब अमेरिका-भारत की बड़ी रक्षा साझेदारी की बढ़ती ताकत, उसके बड़े लक्ष्यों और महत्व को उजागर किया गया।"