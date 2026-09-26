मणिपुर में UNC ने हटाई हाईवे नाकाबंदी, सरकार से मिली गारंटी
युनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने मणिपुर के हाईवे पर अपनी आर्थिक नाकाबंदी को 26 सितंबर को शाम 6 बजे से अस्थायी तौर पर हटाने का फैसला किया है। गुवाहाटी में केंद्र और राज्य के अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है।
जून में छह नागा नागरिकों के मारे जाने के बाद यह नाकाबंदी शुरू हुई थी, जिसके चलते राज्य में जरूरी सामान पहुंचना मुश्किल हो गया था।
UNC ने अपनी मांगें रखीं, सरकार ने कार्रवाई का वादा किया
UNC नेताओं ने मारे गए छह नागरिकों के लिए न्याय, उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन को हटाने और करीब 25 कुकी-जोमी समूहों के साथ हुए शांति समझौते को खत्म करने जैसी मांगें रखी हैं। उन्होंने इस हफ्ते म्यांमार सीमा के पास मारे गए चार और नागा ग्रामीणों की हत्या पर भी चिंता जाहिर की है। सरकार ने राज्य के संवेदनशील इलाकों, खासकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, कानून व्यवस्था बनाए रखने का वादा किया है। UNC अध्यक्ष एनजी लोरहो ने बताया, "सरकार के यह कहने के बाद कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, हमने 26 सितंबर को शाम 6 बजे से नाकाबंदी अस्थायी रूप से हटाने का फैसला किया है।"