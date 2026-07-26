परीक्षा में धोखाधड़ी अब पड़ेगी भारी: 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा

अगर कोई परीक्षा में धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे अब 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। पहले यही सजा सिर्फ 3 साल तक की थी। जुर्माने की रकम भी काफी बढ़ा दी गई है; अब यह 10 लाख रुपये से बढ़कर 50 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

अगर कोई कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक में मदद करता है, तो उस पर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है और उसे 8 साल के लिए कोई भी परीक्षा कराने से बैन कर दिया जाएगा। वहीं, बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने वाले अपराधियों को कम से कम 7 साल जेल और 10 करोड़ रुपये से शुरू होने वाले जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।