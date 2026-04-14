भोपाल में जानलेवा 'ब्लड किक': नशे के लिए युवा खुद के खून से कर रहे खिलवाड़

'ब्लड किक' का खतरा: संक्रमण, लत और अंगों के फेल होने का डर

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट खूब मिल जाएंगे, जो इस हरकत को आकर्षक दिखाते हैं। इन्हीं से 'ब्लड किक' को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि, यह आदत शरीर के लिए बेहद खतरनाक है। इससे शरीर में गंभीर संक्रमण (जैसे सेप्सिस), अंगों की विफलता और जान का खतरा तक हो सकता है। गांधी मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉ. जेपी अग्रवाल इसे 'व्यवहार संबंधी लत' बताते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि अंदरूनी मानसिक परेशानियों की वजह से भी ऐसा होता है। डॉ. अग्रवाल के मुताबिक, इसका सही इलाज सिर्फ दवाइयां नहीं हैं, बल्कि काउंसलिंग और परिवार का समर्थन ही इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है।