सबरीमाला और मलिकप्पुरम मंदिर को मिले नए मुख्य पुजारी

कई सालों से ये दोनों पुजारी इस पद पर आने की आस लगाए बैठे थे। सुब्रह्मण्यन को तीसरी बार में जाकर सफलता मिली, वहीं दामोदरन का नाम 5वीं कोशिश के बाद लॉटरी में निकला। उनके लिए यह केवल एक पद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सम्मान है।

वे केरलम के सबसे व्यस्त तीर्थयात्रा सीजनों में से एक के दौरान सेवा करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस चयन प्रक्रिया पर मंदिर के अधिकारियों ने बारीकी से नजर रखी, खासकर इसलिए क्योंकि इस अक्टूबर में मासिक पूजा फिर से शुरू होने के बाद से दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई है।