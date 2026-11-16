सबरीमाला के शौचालयों में पानी की आपूर्ति ठप, अब AI भी रखेगा नजर
सबरीमाला में तीर्थयात्रा का व्यस्त मौसम शुरू होने से ठीक पहले, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने आरोप लगाया है कि कुछ पुराने ठेकेदारों ने पानी की सप्लाई बंद करके उनके नए मुफ्त सार्वजनिक शौचालयों को खराब करने की कोशिश की।
TDB अध्यक्ष के जयकुमार ने इस घटना को बोर्ड के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड इसे हल्के में नहीं लेगा। बोर्ड ने सुरक्षा के लिए गार्डों की संख्या बढ़ा दी है और जल्द ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है।
केरल सबरीमाला के लिए 3.36 करोड़ रुपये के अपग्रेड देगा
सबरीमाला आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से केरल सरकार ने 3.36 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने का फैसला किया है। इस रकम से स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। इसमें कचरा निस्तारण को खास अहमियत दी जा रही है। साथ ही, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए AI-पावर्ड कैमरे, ठहरने के लिए ज्यादा जगहें और अच्छी क्वालिटी के गुड़ का इस्तेमाल करके और भी स्वादिष्ट अरावना पायसम जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस साल तीर्थयात्रियों को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक अनुभव मिल सके, इसके लिए कई जिलों में बड़े सुधार किए जा रहे हैं।