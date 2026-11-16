सबरीमाला के शौचालयों में पानी की आपूर्ति ठप, अब AI भी रखेगा नजर

सबरीमाला आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से केरल सरकार ने 3.36 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने का फैसला किया है। इस रकम से स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। इसमें कचरा निस्तारण को खास अहमियत दी जा रही है। साथ ही, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए AI-पावर्ड कैमरे, ठहरने के लिए ज्यादा जगहें और अच्छी क्वालिटी के गुड़ का इस्तेमाल करके और भी स्वादिष्ट अरावना पायसम जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस साल तीर्थयात्रियों को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक अनुभव मिल सके, इसके लिए कई जिलों में बड़े सुधार किए जा रहे हैं।