ओडिशा: महाराष्ट्र से आई बाघिन जीनत ने सिमिलिपल में 4 शावकों को दिया जन्म
वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 2024 में महाराष्ट्र से स्थानांतरित होकर करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बाघिन जीनत ने अब ओडिशा के सिमिलिपल टाइगर रिजर्व में 4 शावकों को जन्म दिया है। बताया गया है कि ये शावक लगभग तीन हफ्ते पहले पैदा हुए थे और इनकी सुरक्षा के लिए GPS ट्रैकिंग के जरिए उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। हाल ही में लगे एक कैमरा ट्रैप में जीनत को अपने एक नन्हे शावक को ले जाते हुए देखा गया, यह नजारा वाकई मनमोहक था!
ओडिशा ने इन जन्मों को बताया संरक्षण की बड़ी उपलब्धि
जीनत की कहानी सिर्फ प्यारे शावकों की नहीं है, बल्कि ओड़िशा में बाघों के संरक्षण के लिए एक बड़ी जीत भी है। सिमिलिपल में अपना ठिकाना बनाने और वहां के स्थानीय नर बाघ T-12 के साथ घुलने-मिलने के बाद, जीनत का यह नया परिवार लुप्तप्राय प्रजाति के लिए एक नई उम्मीद जगाता है। बाघिन और उसके शावकों की सुरक्षा के लिए अब खास इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इसे राज्य की वन्यजीव संरक्षण यात्रा में एक गर्व का मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि ओडिशा बाघों को एक सुरक्षित घर देने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।