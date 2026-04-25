उत्तर प्रदेश में 44.2 डिग्री पर पहुंचा तापमान, जानिए कब होगी राहत की बारिश

बांदा में 44.2 डिग्री सेल्सियस, 26-28 अप्रैल को बारिश का अनुमान

सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बांदा में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुलतानपुर और प्रयागराज में भी पारा काफी ऊपर रहा, वहीं मेरठ, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। हालांकि, एक अच्छी खबर भी है। 26 से 28 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इससे तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। उम्मीद है कि 27 अप्रैल के बाद तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी।