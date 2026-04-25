उत्तर प्रदेश में 44.2 डिग्री पर पहुंचा तापमान, जानिए कब होगी राहत की बारिश
लखनऊ इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। शनिवार को यहाँ का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के सबसे गर्म समय में घर से बाहर न निकलें और लगातार पानी पीते रहें। सुबह 8 बजे तक ही पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जिससे साफ है कि दिन की शुरुआत से ही कितनी तपाने वाली गर्मी थी।
बांदा में 44.2 डिग्री सेल्सियस, 26-28 अप्रैल को बारिश का अनुमान
सिर्फ लखनऊ ही नहीं, बांदा में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुलतानपुर और प्रयागराज में भी पारा काफी ऊपर रहा, वहीं मेरठ, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। हालांकि, एक अच्छी खबर भी है। 26 से 28 अप्रैल के बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इससे तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। उम्मीद है कि 27 अप्रैल के बाद तापमान में और गिरावट आएगी, जिससे लोगों को ज़्यादा राहत मिलेगी।