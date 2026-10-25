वाराणसी के आसमान में सूर्य किरण का हैरतअंगेज प्रदर्शन, IAF के करतब देख हर कोई रह गया दंग
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भारतीय वायुसेना (IAF) की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम (SKAT) ने रविवार को वाराणसी के आसमान में अपनी शानदार उड़ान से एक भव्य एयरशो पेश किया। यह एयरशो IAF की 94वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था।
'विंग्स ओवर गंगा' नाम के इस एयरशो में दिल थाम देने वाले हवाई करतब दिखाए गए, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया।
सूर्य किरण टीम: टीमवर्क और सटीकता का बेहतरीन प्रदर्शन
साल 1996 से सूर्य किरण एरोबेटिक टीम भारत की हवाई ताकत को देश और विदेश दोनों जगह दिखा रही है। यह टीम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा बनाए गए हॉक एमके 132 जेट विमानों से उड़ान भरती है।
इन प्रदर्शनों का मतलब सिर्फ शानदार कलाबाजियां दिखाना नहीं होता है। ये प्रदर्शन टीमवर्क, सटीक तालमेल और देश की सुरक्षा में IAF की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करते हैं।