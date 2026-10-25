वाराणसी के आसमान में सूर्य किरण का हैरतअंगेज प्रदर्शन, IAF के करतब देख हर कोई रह गया दंग

साल 1996 से सूर्य किरण एरोबेटिक टीम भारत की हवाई ताकत को देश और विदेश दोनों जगह दिखा रही है। यह टीम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा बनाए गए हॉक एमके 132 जेट विमानों से उड़ान भरती है।

इन प्रदर्शनों का मतलब सिर्फ शानदार कलाबाजियां दिखाना नहीं होता है। ये प्रदर्शन टीमवर्क, सटीक तालमेल और देश की सुरक्षा में IAF की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करते हैं।