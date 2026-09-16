चुनावी घोषणापत्रों के वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई

उपाध्याय ने चुनाव आयोग से यह भी मांग की है कि वह इस मामले में दखल दे और अगर पार्टियां अपने अहम वादे पूरे न करें, तो उन्हें जवाबदेह ठहराए।

उन्होंने तो यह भी सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को उन राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने और उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार मिलना चाहिए, जो अपने घोषणापत्रों में किए गए बुनियादी और तार्किक वादों को पूरा करने में नाकाम रहते हैं।

उनका बड़ा विचार यह है कि घोषणापत्रों को सिर्फ चुनावी पर्चे न समझा जाए, बल्कि इन्हें 'विजन डॉक्यूमेंट' (दृष्टि पत्र) के तौर पर देखा जाए। यह किसी भी राजनीतिक दल के इरादों, उद्देश्यों और विचारों की एक प्रकाशित घोषणा होनी चाहिए, न कि सिर्फ प्रचार का कोई आम पर्चा।