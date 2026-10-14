सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली मतदाता सूची पर बड़ा दखल, जल्द होगी सुनवाई

वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने इन मुद्दों को उठाया, जिसके बाद सुनवाई को 28 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया।

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी आपत्ति या दावे को दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, वहीं इस सूची का अंतिम रूप 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा।

इन बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया आगे चलकर और ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।