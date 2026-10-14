सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली मतदाता सूची पर बड़ा दखल, जल्द होगी सुनवाई
दिल्ली की मतदाता सूची के प्रबंधन को लेकर कुछ चिंताएं सामने आई हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया है। 2 याचिकाकर्ता, अंजली भारद्वाज और अमृता जौहरी, चाहती हैं कि चुनाव आयोग यह बताए कि किन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे और ऐसा क्यों किया गया था।
वे यह भी मांग कर रही हैं कि जिन मतदाताओं के नाम पहले लिस्ट में थे लेकिन बाद में हटा दिए गए, उन्हें दोबारा इसमें शामिल करने के लिए कोई आसान रास्ता बनाया जाए।
चुनाव आयोग ने दिल्ली की मतदाता सूची की डेडलाइन बढ़ाई
वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने इन मुद्दों को उठाया, जिसके बाद सुनवाई को 28 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी आपत्ति या दावे को दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है, वहीं इस सूची का अंतिम रूप 4 दिसंबर को जारी किया जाएगा।
इन बदलावों से उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के मतदाताओं के लिए यह प्रक्रिया आगे चलकर और ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी।