CEC ज्ञानेश कुमार पर गहराया संकट? सुप्रीम कोर्ट में एकतरफा फैसलों को लेकर निलंबन की याचिका
सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करने वाला है जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के बाकी सदस्यों से सलाह लिए बिना ही बड़े फैसले ले रहे हैं। याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह चाहते हैं कि कुमार को निलंबित किया जाए। उनका आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने उन नियमों को नजरअंदाज किया है जिनके अनुसार आयोग के सभी काम जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से होने चाहिए। साथ ही अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी आयुक्तों में किसी बात पर मतभेद होता है, तो उसका फैसला बहुमत से किया जाता है।
याचिकाकर्ता का आरोप- अकेले लिए फैसले संविधान के खिलाफ
याचिका में यह भी कहा गया है कि कुमार का अकेले फैसले लेने का तरीका संविधान और 2023 में बने एक कानून दोनों का उल्लंघन है। यह कानून चुनाव से जुड़े फैसलों में टीम भावना और आपसी सहमति पर जोर देता है। इसके अलावा, सरकारी दस्तावेजों और फाइलों में बदलाव किए जाने को लेकर भी चिंता जताई गई है। सिंह का कहना है कि इन हरकतों से भारत के चुनावों पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है। इसीलिए वे कोर्ट से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील कर रहे हैं।