अयोध्या राम मंदिर किस जगह पर बना? 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

मंदिर का स्थान साफ करने के साथ ही, इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि मंदिर क्षेत्र के सभी असली रिकॉर्ड और नक्शों को सुरक्षित रखा जाए।

इसके अलावा, दान को डिजिटल तरीके से दर्ज करने और देश के सबसे बड़े ऑडिटर से हर साल इसकी जांच करवाने का सुझाव भी है, ताकि काम में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। यह कदम 2019 के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया है, जिसने अयोध्या की जमीन पर दशकों पुराने विवादों को खत्म कर दिया था।