अयोध्या राम मंदिर किस जगह पर बना? 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट 2 नवंबर को एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें यह सवाल उठाया गया है कि अयोध्या का राम मंदिर क्या ठीक उसी जगह पर बना है, जो 2019 के अदालत के आदेश में तय की गई थी।
श्री राम जन्मभूमि केस ट्रस्ट ने यह याचिका दायर की है। ट्रस्ट चाहता है कि मंदिर की सीमाएं साफ तौर पर तय हों। इसके लिए उन्होंने एक स्वतंत्र सर्वे और एक कमेटी बनाने की मांग की है, ताकि मंदिर स्थल की सीमाएं स्पष्ट हो सकें।
याचिका में रिकॉर्ड और नक्शों के संरक्षण की मांग
मंदिर का स्थान साफ करने के साथ ही, इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि मंदिर क्षेत्र के सभी असली रिकॉर्ड और नक्शों को सुरक्षित रखा जाए।
इसके अलावा, दान को डिजिटल तरीके से दर्ज करने और देश के सबसे बड़े ऑडिटर से हर साल इसकी जांच करवाने का सुझाव भी है, ताकि काम में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। यह कदम 2019 के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद उठाया गया है, जिसने अयोध्या की जमीन पर दशकों पुराने विवादों को खत्म कर दिया था।