मनमानी हवाई कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, नए नियम से मिलेगी यात्रियों को राहत?

सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वह नए विमानन नियमों पर तेज़ी से काम कर रही है। इन नियमों का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा है। इस मामले में एक और बड़ी चिंता यह भी है कि एयरलाइंस सामान ले जाने की सीमा (बैगेज अलाउंस) को कम कर रही हैं या फिर ऐसे छिपे हुए शुल्क लगा रही हैं जो यात्री को शुरुआत में दिखाई नहीं देते। फिलहाल, पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जब तक कि ये नए नियम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाते।