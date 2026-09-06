मनमानी हवाई कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, नए नियम से मिलेगी यात्रियों को राहत?
विमान टिकटों के दाम लगातार ऊपर-नीचे हो रहे हैं और यात्रियों को अचानक लगने वाले शुल्क काफी परेशान कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देने वाला है। 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें एयरलाइंस द्वारा बढ़ाए जा रहे हवाई किराए और अचानक लगाए जाने वाले शुल्कों पर रोक लगाने के लिए साफ नियम बनाने की मांग की गई है।
सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मी नारायणन का कहना है कि यात्रियों को सही जानकारी मिले और उन्हें बराबरी का मौका मिले, इसके लिए एक अलग स्वतंत्र नियामक होना चाहिए।
सरकार भारतीय विमान अधिनियम लागू करने में जुटी
सरकार ने कोर्ट को बताया है कि वह नए विमानन नियमों पर तेज़ी से काम कर रही है। इन नियमों का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा है। इस मामले में एक और बड़ी चिंता यह भी है कि एयरलाइंस सामान ले जाने की सीमा (बैगेज अलाउंस) को कम कर रही हैं या फिर ऐसे छिपे हुए शुल्क लगा रही हैं जो यात्री को शुरुआत में दिखाई नहीं देते। फिलहाल, पुराने नियम ही लागू रहेंगे, जब तक कि ये नए नियम पूरी तरह से लागू नहीं हो जाते।