राहुल गांधी पर 'धक्का' देने का आरोप, गर्भवती पत्रकार की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट पत्रकार ऋचा पाराशर की शिकायत पर सुनवाई करेगा। ऋचा ने आरोप लगाया है कि 12 अक्टूबर को दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
इस मामले ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि बताया जा रहा है कि ऋचा पाराशर 3 महीने की गर्भवती हैं। उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच के सामने उनकी याचिका पेश की।
कांग्रेस ने राहुल गांधी पर धक्का देने के आरोप को खारिज किया
ऋचा पाराशर का कहना है कि गांधी ने उन्हें उस मार्च के दौरान धक्का दिया था, जो एसआईआर (SIR) के खिलाफ आयोजित किया गया था।
कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि यह आरोप 'पूरी तरह से गलत' है और 'राहुल जी ने किसी को धक्का नहीं दिया'। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगा, जिसका असर सिर्फ इसमें शामिल लोगों पर ही नहीं, बल्कि कई और लोगों पर भी दिख सकता है।