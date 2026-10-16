राहुल गांधी पर 'धक्का' देने का आरोप, गर्भवती पत्रकार की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ऋचा पाराशर का कहना है कि गांधी ने उन्हें उस मार्च के दौरान धक्का दिया था, जो एसआईआर (SIR) के खिलाफ आयोजित किया गया था।

कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि यह आरोप 'पूरी तरह से गलत' है और 'राहुल जी ने किसी को धक्का नहीं दिया'। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगा, जिसका असर सिर्फ इसमें शामिल लोगों पर ही नहीं, बल्कि कई और लोगों पर भी दिख सकता है।