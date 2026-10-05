मतदाता सूची विवाद: CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

एक याचिका में कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है और यह साबित करने को कहा गया है कि उनके विवादित फैसले कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही लिए गए थे। कुछ अन्य याचिकाओं में इन फैसलों को रद्द करने, गहन न्यायिक जांच कराने और नियम टूटने पर शामिल अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। दरअसल, देश की सर्वोच्च चुनावी संस्था में पारदर्शिता और टीम वर्क को लेकर अब गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं।