मतदाता सूची विवाद: CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा मतदाता सूची में किए गए अपडेट्स पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कुमार ने कई अहम फैसले लेते समय बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को भरोसे में नहीं लिया, जो सामान्य टीम वर्क के नियमों के खिलाफ है। इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ की अगुवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत करेंगे।
याचिकाओं में कुमार को निलंबित करने और जांच की मांग
एक याचिका में कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है और यह साबित करने को कहा गया है कि उनके विवादित फैसले कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही लिए गए थे। कुछ अन्य याचिकाओं में इन फैसलों को रद्द करने, गहन न्यायिक जांच कराने और नियम टूटने पर शामिल अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है। दरअसल, देश की सर्वोच्च चुनावी संस्था में पारदर्शिता और टीम वर्क को लेकर अब गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं।