सुप्रीम कोर्ट SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं की करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट 2025 की मतदाता सूची में हुए बड़े बदलावों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जहां बताया जा रहा है कि 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए थे।

इस कदम को लेकर काफी विरोध हो रहा है। विपक्षी दल और युवा संगठनों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये फैसले अकेले ही लिए हैं, जिससे सत्ताधारी बीजेपी को फायदा मिल सकता है।

वहीं, चुनाव आयोग और भाजपा का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ऐसे नाम हटाए हैं, जो सूची में नहीं होने चाहिए थे।