लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत की शर्तों में ढील देने की अर्जी पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
आशीष मिश्रा 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हैं। इस घटना में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और दो अन्य जज उनकी इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। इससे पहले भी उनकी ऐसी कई अर्जियां खारिज हो चुकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का आदेश दिया
लखीमपुर खीरी की घटना अक्टूबर 2021 में हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है।
अब तक 130 अभियोजन गवाहों में से 86 गवाहों ने अपनी गवाही दी है।
निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (लोक अभियोजक) की नियुक्ति का आदेश दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले की जांच करने, जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई करने और एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने को कहा है।