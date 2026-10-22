लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

लखीमपुर खीरी की घटना अक्टूबर 2021 में हुई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है।

अब तक 130 अभियोजन गवाहों में से 86 गवाहों ने अपनी गवाही दी है।

निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (लोक अभियोजक) की नियुक्ति का आदेश दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले की जांच करने, जरूरी सुधारात्मक कार्रवाई करने और एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने को कहा है।