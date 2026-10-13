देशभर में 49,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के चालान लोगों ने नहीं भरे, सुप्रीम कोर्ट सख्त

अब अगर कोई अपना ई-चालान का जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने या प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने जैसी कई सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा। ये काम तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक जुर्माना नहीं भर दिया जाता।

बकाया ई-चालान की यह रकम इतनी बड़ी है कि यह कुछ बड़े हाईवे प्रोजेक्ट के खर्च या कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। कुछ राज्यों में यह समस्या और भी गंभीर है। जैसे, अकेले कर्नाटक के सरकारी वाहनों पर ही करीब 19.24 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं, हैदराबाद में तो 77 प्रतिशत चालान का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

इस बीच, चेन्नई जैसे शहर लोगों की मदद के लिए खास केंद्र भी बना रहे हैं ताकि वे आसानी से अपने चालान का भुगतान कर सकें।