NEET-UG आक्रोश: सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, कहा- युवाओं से बात करो, बल प्रयोग से बिगड़ेंगे हालात

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि युवाओं से बातचीत की जानी चाहिए और बल प्रयोग से बचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आक्रामकता दिखाई गई, तो हालात और बिगड़ सकते हैं। CJI ने पुलिस को भी शांत रहने को कहा, ताकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप न ले लें।