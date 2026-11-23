सुप्रीम कोर्ट ने चचेरे भाई-बहनों के बीच शादी से होने वाले आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों पर अपनी चिंता जताई है। यह चिंता तब सामने आई जब अदालत ने चार्वी एस नाम की एक नेत्रहीन कानून की छात्रा की याचिका पर सुनवाई की। चार्वी ने अपनी याचिका में बताया था कि उसकी बीमारियां उसके माता-पिता के चचेरे भाई-बहन होने के कारण हैं। अदालत ने सरकार से आग्रह किया है कि वह ऐसे विवाहों के बारे में लोगों को सोच-समझकर फैसला लेने में मदद करने के लिए नए कानून बनाने या शिक्षा से जुड़े कदम उठाने पर विचार करे।