सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश: चचेरे भाई-बहनों की शादी में छिपे आनुवंशिक खतरे पर सरकार अब करेगी दखल
सुप्रीम कोर्ट ने चचेरे भाई-बहनों के बीच शादी से होने वाले आनुवंशिक स्वास्थ्य जोखिमों पर अपनी चिंता जताई है। यह चिंता तब सामने आई जब अदालत ने चार्वी एस नाम की एक नेत्रहीन कानून की छात्रा की याचिका पर सुनवाई की। चार्वी ने अपनी याचिका में बताया था कि उसकी बीमारियां उसके माता-पिता के चचेरे भाई-बहन होने के कारण हैं। अदालत ने सरकार से आग्रह किया है कि वह ऐसे विवाहों के बारे में लोगों को सोच-समझकर फैसला लेने में मदद करने के लिए नए कानून बनाने या शिक्षा से जुड़े कदम उठाने पर विचार करे।
बेंच ने चचेरे भाई-बहनों की शादी पर विज्ञान आधारित शिक्षा देने की बात कही
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुझाव दिया कि चचेरे भाई-बहनों की शादी से जुड़े जोखिमों के बारे में विज्ञान आधारित जानकारी स्कूल के सिलेबस और जन जागरूकता अभियानों में शामिल की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भले ही शादी हर व्यक्ति का अपना निजी फैसला है, फिर भी हर किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी मिलनी चाहिए।