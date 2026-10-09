सुप्रीम कोर्ट का फरमान: विरोध का हक कायम, लेकिन दिल्ली के संचालन पर न लगे रोक

जस्टिस जॉयमल्या बागची ने सबको याद दिलाया कि लोगों के पास इकट्ठा होने और अपनी बात रखने का अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए आधिकारिक अनुमति लेना भी जरूरी होता है। अदालत ने इस पर भी सवाल उठाया कि क्या पुलिस के ये सारे कड़े कदम सच में जरूरी थे। वकीलों ने बताया कि ट्रेन रद्द होने और इंटरनेट बंद होने जैसी बातों से आम जनजीवन में अफरा-तफरी मच जाती है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि विरोध के अधिकार की रक्षा करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आम लोगों को जरूरी सेवाओं या रोजमर्रा के कामों तक जाने से रोका जाए।