NEET EWS: सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख रुपये आय सीमा को फिलहाल माना उचित

2021 में जब इस आय सीमा को लेकर चिंताएं सामने आईं, तो पांडे आयोग ने सुझाव दिया था कि आय सीमा को तो बनाए रखा जाए, लेकिन जिन परिवारों के पास 5 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन है, उन्हें EWS दायरे से बाहर रखा जाए, उनकी आय कितनी भी क्यों न हो।

सरकार ने इन सुझावों को मान लिया। अब अदालत EWS नीति से जुड़े सभी कानूनी मुद्दों की एक पूरी सूची चाहती है। उसने आगे बढ़ने से पहले इस बारे में और जानकारी भी मांगी है, जिससे यह साफ है कि इस मामले पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।