आस्था कुंज पार्क सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के अंदर इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही, दिल्ली महिला आयोग से घटना की रिपोर्ट, अब तक की गई कार्रवाई और आस्था कुंज पार्क में पहले मिली ऐसी किसी शिकायत पर भी रिपोर्ट मांगी है।

यह पार्क अपनी खराब रोशनी के लिए जाना जाता है; यहां की करीब एक तिहाई स्ट्रीट लाइटें काम नहीं करतीं।

इसी के जवाब में, दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक नई महिला-केंद्रित 'पिंक फोर्स' का एलान किया है। यह फोर्स असुरक्षित जगहों पर गश्त करेगी और सभी के लिए सार्वजनिक जगहों को और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।