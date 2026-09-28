आस्था कुंज पार्क सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, कही ये बात
दक्षिण दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में पुलिस बनकर आए कुछ लोगों ने एक 17 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। इस घटना पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस की सुरक्षा बनाए रखने में नाकामी पर सवाल उठाए।
दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के अंदर इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही, दिल्ली महिला आयोग से घटना की रिपोर्ट, अब तक की गई कार्रवाई और आस्था कुंज पार्क में पहले मिली ऐसी किसी शिकायत पर भी रिपोर्ट मांगी है।
यह पार्क अपनी खराब रोशनी के लिए जाना जाता है; यहां की करीब एक तिहाई स्ट्रीट लाइटें काम नहीं करतीं।
इसी के जवाब में, दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक नई महिला-केंद्रित 'पिंक फोर्स' का एलान किया है। यह फोर्स असुरक्षित जगहों पर गश्त करेगी और सभी के लिए सार्वजनिक जगहों को और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी।