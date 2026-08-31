कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को पानी देने को कहा, तमिलनाडु ने कम बताई मात्रा

कावेरी बेसिन के कुछ हिस्सों में सूखे के हालात हैं, फिर भी कर्नाटक सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह वास्तव में 12,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ रहा है, जो तय मात्रा से ज्यादा है। इसके बावजूद, तमिलनाडु ने कहा कि एक बड़े कृषि क्षेत्र की सिंचाई इसी पानी पर निर्भर करती है और अभी तक उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिला है। अब तक उन्हें केवल 49 TMC फीट पानी मिला है, जबकि उन्हें कुल 104 TMC फीट पानी चाहिए। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति हर 15 दिन में स्थिति की समीक्षा करती हैं। अगली सुनवाई में जमा किए गए ब्यौरों के आधार पर आगे के आदेश दिए जाएंगे।