सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, हत्या के आरोपी बरी हों तब भी पीड़ित परिवारों को मिलेगी मदद

यह विचार साल 2011 के हरियाणा के एक दोहरे हत्याकांड के मामले के बाद सामने आया। इस मामले में नरेश को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया था, जबकि नरेश को पहले फांसी की सजा मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट का यह नया निर्देश एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। इसका मकसद है कि पीड़ितों के परिवार बिना सहारे के न रहें, फिर चाहे मुकदमे का नतीजा कुछ भी निकले। दरअसल, इसका मकसद ऐसे हालात में लोगों को थोड़ी राहत पहुंचाना है, जब उन्हें न्याय मिलना मुश्किल लगता है।