आगे की योजनाओं पर बात करते हुए कोर्ट इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अगले 5 सालों में दिल्ली से भारी व्यावसायिक वाहनों को धीरे-धीरे हटा दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट बैटरी से चलने वाले वाहनों के विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, ताकि जरूरी सामान की आवाजाही बिना प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के जरिए न हो और शहर में आपूर्ति बनी रहे। अदालत ने यह भी देखा कि जब से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ECC) लगाने की इजाजत दी है, तब से दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश में 30 प्रतिशत की कमी आई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का मानना है कि ऐसे कदम दिल्ली की हवा को सभी के लिए काफी सुरक्षित बना सकते हैं।