पंजाब के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, CBI की सख्त कार्रवाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 2 महीने का समय दिया है, ताकि वह CBI को इन आरोपों की जांच करने और 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दे सके। हालांकि, इस दौरान अभी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। वहीं, पंजाब सरकार इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि क्या CBI को इस राज्य से जुड़े मामले की जांच करने का अधिकार है भी या नहीं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा।