सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी की मतदाता सूची ऑडिट याचिका रोकने के बाद कांग्रेस ने क्या उठाया कदम?

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की उस याचिका पर सुनवाई रोक दी है, जिसमें हाल ही में मतदाता सूची को संशोधित करने में संभावित गड़बड़ियों का जिक्र किया गया था। दरअसल, रजिस्ट्री ने याचिका में 14 तकनीकी खामियां पाई हैं। इन खामियों में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र की साफ कॉपी न होना और कुछ पन्नों का पढ़ने लायक न होना या फिर गायब होना शामिल है। इसके बाद कांग्रेस और INDIA गठबंधन की कानूनी टीम इन गलतियों को सुधारने और याचिका को दोबारा दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से अनुरोध किया है कि इन सभी 14 तकनीकी खामियों में सुधार करने के बाद याचिका को बुधवार (14 अक्टूबर) को ही सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने सूचीबद्ध कर दिया जाए।