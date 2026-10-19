अहमदाबाद विस्फोट: सुप्रीम कोर्ट ने 56 लोगों की जान लेने वाले दोषी की फांसी पर लगाई रोक

गुजरात सरकार को प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट जमा करने के लिए अब 8 हफ्ते का समय मिला है। साथ ही जेल अधीक्षक को भी तनवीर का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करवाना होगा और 8 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 12 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई करेगा। बता दें कि जुलाई में हाई कोर्ट ने इन खूनी धमाकों से जुड़े 38 लोगों की मौत की सजा को सही ठहराया था। इन धमाकों को भारत के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक माना जाता है। हमले की साजिश रचने वाले 11 दूसरे लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।