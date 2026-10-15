NEET PG पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल- छात्रों को आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं मिलती?

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि NEET PG 2026 की आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट छात्रों के साथ क्यों साझा नहीं की जाती हैं।

यह मांग डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों को अपने सवाल, उनके दिए गए जवाब और उनके मूल्यांकन (ग्रेडिंग) का तरीका जानने का हक है। ऐसा होने पर हर उम्मीदवार को यह भरोसा हो जाएगा कि उसके नंबर ठीक से जोड़े गए हैं।