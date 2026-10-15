NEET PG पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल- छात्रों को आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं मिलती?
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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि NEET PG 2026 की आंसर-की और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट छात्रों के साथ क्यों साझा नहीं की जाती हैं।
यह मांग डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों को अपने सवाल, उनके दिए गए जवाब और उनके मूल्यांकन (ग्रेडिंग) का तरीका जानने का हक है। ऐसा होने पर हर उम्मीदवार को यह भरोसा हो जाएगा कि उसके नंबर ठीक से जोड़े गए हैं।
जयपुर में परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी, फिर से हुई थी परीक्षा
ज्यादा पारदर्शिता लाने की यह मांग जयपुर के एक टेस्ट सेंटर पर हुई तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से उठी है। दरअसल, 30 अगस्त को जयपुर के एक टेस्ट सेंटर पर हुई परीक्षा में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थीं, जिसकी वजह से 5 सितंबर को फिर से परीक्षा करवाई गई।
अब कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन, दोनों से इस मामले पर अपना जवाब देने को कहा है।