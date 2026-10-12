सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के फॉर्म 6 में किए गए बदलावों पर दिखाई गंभीरता, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

फॉर्म 6 को लेकर एक नई याचिका में कुछ चिंताएं उठाई गई हैं। इस पर जस्टिस जयमल्या बागची ने साफ किया कि बिहार में इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन बदलावों की जांच नहीं की थी, क्योंकि तब ये बदलाव हुए ही नहीं थे। फिलहाल, कोर्ट ने इस मामले पर कोई अंतिम राय नहीं बनाई है। इस महीने के आखिर में पूरी समीक्षा होने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि ये बदलाव कितने सही हैं।