सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के फॉर्म 6 में किए गए बदलावों पर दिखाई गंभीरता, चुनाव आयोग से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फॉर्म 6 में हाल ही में किए गए बदलावों पर जवाब मांगा है। यह फॉर्म मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। कोर्ट बस यह देख रही है कि ये बदलाव ठीक हैं या नहीं। इस मामले पर अगली बड़ी सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है।
नई याचिका ने फॉर्म 6 पर चिंताएं जताईं
फॉर्म 6 को लेकर एक नई याचिका में कुछ चिंताएं उठाई गई हैं। इस पर जस्टिस जयमल्या बागची ने साफ किया कि बिहार में इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन बदलावों की जांच नहीं की थी, क्योंकि तब ये बदलाव हुए ही नहीं थे। फिलहाल, कोर्ट ने इस मामले पर कोई अंतिम राय नहीं बनाई है। इस महीने के आखिर में पूरी समीक्षा होने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि ये बदलाव कितने सही हैं।