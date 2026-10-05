सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त के फैसलों पर केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब, जानिए क्या कहा

इस विवाद के बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यूथ कांग्रेस जैसे संगठनों ने दिल्ली में रैलियां निकालीं, तो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मुंबई में विरोध कर रही है। इस पूरे मामले की मुख्य चिंता यह है कि अगर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, तो चुनावों पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अब यह देख रहा है कि क्या वाकई नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।