बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से मांगी देशव्यापी कार्य योजना

याचिका में कहा गया है कि सरकार बच्चों को ऑनलाइन खतरों जैसे ग्रूमिंग (फंसाने की कोशिश), शोषण और साइबर बुलिंग (धमकाना) से बचाने के लिए अब तक पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई है। याचिका में यह भी ध्यान दिलाया गया है कि स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों में चिंता, नींद की समस्याएं और पढ़ाई में अरुचि जैसी दिक्कतें तेजी से बढ़ी हैं। इस याचिका का मकसद है कि पूरे देश में एक ऐसी योजना बनाई जाए, जिससे बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल और भी सुरक्षित तरीके से कर सकें।