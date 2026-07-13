सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या राम मंदिर दान पर बड़ा सवाल, SIT से मांगा एक-एक पैसे का हिसाब
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विशेष जांच दल (SIT) से अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के दान के कथित गलत इस्तेमाल की जांच पर ताजा जानकारी मांगी है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने SIT की बनावट और उसमें शामिल सदस्यों के बारे में भी जानकारी मांगी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
राम मंदिर दान दावों की जांच कर रही SIT
लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में 13 जून को गठित SIT इस बात की जांच कर रही है कि मंदिर निर्माण के लिए आए भक्तों के दान का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। जून में अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपने के बाद टीम को इस जांच को और गहराई से करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने अब मंदिर ट्रस्ट को इन गंभीर आरोपों पर औपचारिक रूप से जवाब देने को कहा है।