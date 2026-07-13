सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या राम मंदिर दान पर बड़ा सवाल, SIT से मांगा एक-एक पैसे का हिसाब

लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में 13 जून को गठित SIT इस बात की जांच कर रही है कि मंदिर निर्माण के लिए आए भक्तों के दान का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। जून में अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपने के बाद टीम को इस जांच को और गहराई से करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने अब मंदिर ट्रस्ट को इन गंभीर आरोपों पर औपचारिक रूप से जवाब देने को कहा है।