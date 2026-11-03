विरोध का अधिकार बनाम व्यापारियों का नुकसान: सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान में हुए प्रदर्शन पर सरकार से मांगा जवाब
दिल्ली में मुख्य विपक्षी INDIA गठबंधन की ओर से निकाले गए मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, रामलीला मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों से व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यह खरीदारी का अहम सीजन है, लेकिन प्रदर्शनों के कारण उनका व्यापार ठप पड़ गया है। कोर्ट ने इस पर साफ कहा कि लोगों को विरोध करने का अधिकार जरूर है, लेकिन सार्वजनिक जगहों को बहुत लंबे समय तक बंद करके नहीं रखा जा सकता। खासकर तब, जब इससे स्थानीय व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा हो।
न्यायाधीशों ने परिवहन और इंटरनेट बाधित होने पर भी की चर्चा
न्यायाधीशों ने विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी और भी कई बातों पर चर्चा की। इनमें बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेना, परिवहन सेवाओं का रुकना और इंटरनेट में आ रही बाधाएं शामिल थीं। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी प्रदर्शनकारी समूह इस मामले में जुड़ें ताकि सबकी बात ठीक से सुनी जा सके। इस सुनवाई का मुख्य मकसद अब यह तय करना है कि लोगों के विरोध के अधिकार का भी सम्मान हो और साथ ही व्यस्त बाजारों में दुकानदारों और काम करने वालों को बड़ा आर्थिक नुकसान भी न उठाना पड़े।