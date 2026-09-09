राहुल गांधी मानहानि मामला: SC की दो टूक - सब बराबर हैं, प्रक्रिया का पालन करो

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको याद दिलाया कि "हमें प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जल्दी सुनवाई के लिए एक अर्जी दाखिल कीजिए... हमारे लिए सभी बराबर हैं। कृपया जल्दी सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल करें, हम इस पर सुनवाई करेंगे।" पूर्व सीमा सड़क संगठन (BRO) के एक निदेशक ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें गांधी पर दिसंबर 2022 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

कुछ लोगों ने दावा किया था कि गांधी के मामले को खास तरजीह दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कर दिया कि अदालत में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है।