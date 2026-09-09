राहुल गांधी मानहानि मामला: SC की दो टूक - सब बराबर हैं, प्रक्रिया का पालन करो
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको याद दिलाया कि "हमें प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। जल्दी सुनवाई के लिए एक अर्जी दाखिल कीजिए... हमारे लिए सभी बराबर हैं। कृपया जल्दी सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल करें, हम इस पर सुनवाई करेंगे।" पूर्व सीमा सड़क संगठन (BRO) के एक निदेशक ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें गांधी पर दिसंबर 2022 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में गलत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
कुछ लोगों ने दावा किया था कि गांधी के मामले को खास तरजीह दी जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कर दिया कि अदालत में सबके साथ एक जैसा बर्ताव होता है।
शिकायतकर्ता श्रीवास्तव चाहते हैं कि उनका मामला अलग हो
पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब मामले में दखल देने से मना कर दिया, तो गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि उन्हें चुप कराने के लिए 20 से ज़्यादा राजनीतिक मकसद से दर्ज कराए गए मामलों का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और सुनवाई के लिए अप्रैल 2026 की तारीख तय की थी, लेकिन यह मामला एक बार फिर लटक गया। अब शिकायतकर्ता श्रीवास्तव चाहते हैं कि उनके मामले को बाकी मामलों से अलग करके देखा जाए, ताकि इस पर जल्दी फैसला हो सके।